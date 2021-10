26 ottobre 2021

I terminal portuali di DP World stabiliscono un nuovo record di traffico trimestrale dei container

Nel periodo luglio-settembre sono stati movimentati quasi 19,8 milioni di teu (+8,1%)

Nel terzo trimestre di quest'anno il gruppo terminalista DP World di Dubai ha superato il proprio record di traffico containerizzato movimentato dai suoi terminal portuali nel trimestre precedente avendo totalizzato un volume di carichi pari a quasi 19,8 milioni di teu, con un incremento del +8,1% sul terzo trimestre del 2020 e un rialzo del +0,6% sul precedente record segnato appunto nel secondo trimestre del 2021.

Il nuovo picco storico di traffico è stato trainato dal nuovo record di traffico registrato dai terminal del gruppo situati nei porti dell'Asia e del Pacifico che hanno movimentato 8,9 milioni di teu (+14,7%). In crescita anche il traffico movimentato dai terminal di DP World nei porti nelle Americhe e in Australia, che è stato pari a 2,8 milioni di teu (+6,9%), e da quelli nei porti di Europa, Medio Oriente ed Africa, che si è attestato a 8,0 milioni di teu (+2,0%).





