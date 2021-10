26 ottobre 2021

Le performance finanziarie di Triton International continuano a beneficiare dell'eccezionale domanda di container

Nel terzo trimestre registrati ricavi record pari a 400,2 milioni di dollari (+22,1%)

Triton International, la società di noleggio di container intermodali che è leader del mercato avendo una flotta che per la prima volta al mondo ha superato i sette milioni di teu, ha archiviato il terzo trimestre di quest'anno con ricavi record pari a 400,2 milioni di dollari, con un rilevante incremento del +22,1% sul corrispondente periodo del 2020. Un valore record è stato raggiunto anche dall'utile operativo che è ammontato a 244,5 milioni di dollari (+54,0%). L'utile netto è stato di 134,7 milioni di dollari (+138,6%). Al 30 settembre scorso la consistenza della flotta di container della società era pari ad oltre 7,1 milioni di teu, con un incremento del +17,2% sul 30 settembre 2020 e un aumento di 273mila teu rispetto al 30 giugno 2021.

Commentando i risultati del terzo trimestre di quest'anno, l'amministratore delegato della Triton, Brian Sondey, ha spiegato che l'attività commerciale continua ad essere rilevante e l'azienda continua a registrare una crescita della domanda di container a causa delle attuali disfunzioni operative che caratterizzano il trasporto marittimo containerizzato e che pone le compagnie di navigazione nella condizione di reperire urgentemente contenitori disponibili. «Nel terzo trimestre - ha aggiunto Sondey - i prezzi di mercato dei nuovi container e di quelli a noleggio sono rimasti prossimi ai livelli record, ed anche i nostri prezzi medi di vendita di container per carichi secchi sono rimasti eccezionalmente elevati».

Sondey ha ricordato che l'azienda ha investito più di 34, miliardi di dollari in container con consegna nel 2021 ed ha reso noto che un miliardo di questi container sono stati posti a noleggio nel corso del solo terzo trimestre dell'anno e che al 30 settembre scorso 2,7 miliardi di questi container erano stati posti a noleggio.





