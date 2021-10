28 ottobre 2021

L'Autorità Portuale di Anversa annuncia il rincaro delle tasse portuali

Aumento del +2,73% degli importi relativi ai principali servizi

L'Autorità Portuale di Anversa ha deciso di innalzare l'importo delle tasse portuali. I rincari saranno applicati a partire dal prossimo primo gennaio e si tradurranno in un aumento del +2,73% delle tariffe dei servizi di rimorchio portuale, delle tasse a carico delle navi oceaniche e di quelle fluviali, delle tariffe per l'uso di aree portuali e di quelle per i servizi di ristorazione in ambito portuale.

L'ente belga ha annunciato altre misure tariffarie, tra cui l'applicazione di sconti per promuovere la navigazione interna. Inoltre ha specificato che il nuovo sistema di recupero dei costi per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, che entrerà in vigore il prossimo primo aprile, terrà in considerazione gli effetti della nuova direttiva europea sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che entrerà in vigore il prossimo anno.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail