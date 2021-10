28 ottobre 2021

SACE (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) ha aderito ai Poseidon Principles

La società si impegna a monitorare le emissioni di gas serra del proprio portafoglio nel settore navale

Con lo scopo di promuovere la sostenibilità del settore marittimo, la società assicurativo-finanziaria SACE del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che è controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha aderito ai Poseidon Principles, che rappresentano il primo accordo al mondo tra istituzioni finanziarie, rivolto al comparto marittimo, in materia di climate alignment. In particolare, i Poseidon Principles promuovono il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni riguardanti l'allineamento del portafoglio navi delle istituzioni firmatarie agli obiettivi di riduzione di emissioni stabiliti dall'International Maritime Organization (IMO), tra cui, la riduzione del 50% entro il 2050 delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2008 delle navi oltre le 5.000 tonnellate di stazza lorda.

Con l'adesione, SACE si impegna a monitorare le emissioni di gas serra del proprio portafoglio nel settore navale, particolarmente rilevante nell'attività svolta dall'azienda guidata da Pierfrancesco Latini in ambito export, al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall'IMO. In concreto, SACE misurerà su base annuale l'intensità delle emissioni climalteranti delle navi operative in portafoglio e pubblicherà, insieme alle altre istituzioni aderenti, il dato relativo all'allineamento climatico al fine di promuovere la trasparenza e l'accountability nel settore.

«L'adesione al framework dei Poseidon Principles, applicati peraltro a un settore strategico per l'economia italiana come la cantieristica navale - ha dichiarato l'amministratore delegato Latini - dimostra quanto business e sostenibilità siano ormai temi che non possono essere trattati separatamente. Portiamo avanti con grande impegno e determinazione il nuovo mandato a supporto della transizione ecologica del Paese, consapevoli dell'importanza del nostro ruolo nell'ambito del Green New Deal italiano. Un ruolo che assume una rilevanza ancora più centrale, in considerazione delle risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla missione green, dove l'intervento di SACE a supporto di progetti e investimenti sarà un potenziale volano per le risorse pubbliche e per quelle mobilitate dal sistema bancario e assicurativo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail