28 ottobre 2021

Ventana Serra apre un nuovo ufficio a Los Angeles

Si aggiunge negli USA alla sede dell'azienda a Miami

La società logistica Ventana Serra del gruppo Arcese ha aperto una nuova filiale a Los Angeles che negli Stati Uniti si aggiunge al primo ufficio insediato nel 2019 dall'azienda a Miami, sulla costa orientale. Ventana Serra ha sottolineato che il nuovo ufficio californiano rappresenta un importante punto di ingresso nel mercato nordamericano per i prodotti di origine asiatica, completando l'offerta dell'ufficio in Florida che si conferma gateway di ingresso per i flussi di prodotti importati dall'Europa.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec