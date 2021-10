29 ottobre 2021

Nel 2022 è attesa una crescita del +118% del traffico crocieristico nei porti italiani

Report di Risposte Turismo. Nel 2021 MSC Crociere ha movimentato 1,5 milioni di passeggeri negli scali portuali italiani

Nel 2022 sarà del +118% la crescita del traffico crocieristico nei porti italiani. Lo prevede la società di consulenza Risposte Turismo nella nuova edizione 2021 del proprio report di ricerca “Italian Cruise Watch” che stima in 5,98 milioni di passeggeri il traffico nel corso del prossimo anno rispetto alle previsioni di chiusura dell'anno 2021. Nel 2022 sono attesi complessivamente circa 3.000 scali di nave da crociera (+102%).

Si tratta di dati che sono frutto della proiezione effettuata sulle previsioni di 42 porti crocieristici italiani (rappresentativi del 73% del traffico nazionale in movimento passeggeri e del 70% delle toccate nave sul totale Italia), e tiene conto di altri fattori capaci di incidere sulle stime di traffico nel medio periodo, tra cui i possibili cambi negli itinerari delle navi durante la stagione, le condizioni meteomarine e l'occupazione media attesa delle navi.

Il rapporto evidenzia che nel 2022 il porto di Civitavecchia si confermerà ancora una volta al primo posto nella classifica degli scali crocieristici del Paese con 1,5 milioni di passeggeri movimentati (+175% sulle stime di chiusura 2021). Alle sue spalle, in forte recupero di traffico crocieristico, il porto di Napoli, che dovrebbe tornare a superare il milione di crocieristi movimentati, seguito da Genova e La Spezia che, con circa 750.000 crocieristi ciascuno, si contenderanno il terzo gradino del podio. Considerando inoltre il traffico crocieristico atteso nel 2022 nel porto di Savona e negli altri porti liguri, la Liguria dovrebbe tornare a superare i due milioni di crocieristici movimentati nei propri scali (2,1 milioni, risultato vicino ai valori pre-pandemici).

In occasione dell'apertura oggi a Savona della decima edizione dell'Italian Cruise Day, il forum annuale di riferimento in Italia per il comparto crocieristico ideato e organizzato da Risposte Turismo quest'anno in partnership con Palacrociere Savona e con la collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il presidente di Risposte Turismo, Francesco di Cesare, ha rilevato che, «se confermata, la previsione del traffico crocieristico 2022 consentirebbe di riportare il livello di traffico crocieristico in Italia ai valori del 2006, dopo la discesa al 1993 del 2020 e la risalita ai risultati del 2001 attesa a fine 2021. Questi recuperi - ha precisato - se da un lato testimoniano la capacità della crocieristica di rilanciarsi, dall'altro non possono nascondere l'entità del valore assoluto, ancora decisamente distante dal record storico del 2019. Ci vorrà ancora del tempo prima che le dinamiche e, con esse, i numeri, tornino ai livelli prepandemici».

In occasione dell'Italian Cruise Day, MSC Crociere ha reso noto che nel 2021 la compagnia crocieristica ha ospitato sulla sua flotta oltre quattro milioni di passeggeri, di cui 1,5 milioni nelle crociere con l'Italia. «L'Italia - ha ricordato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere - è stato il primo Paese al mondo a far ripartire le crociere, con MSC Grandiosa da Genova ad agosto 2020, e si conferma anche quest'anno il mercato trainante per la nostra compagnia a livello globale, con una movimentazione pari a oltre un terzo del totale mondo. Oggi - ha specificato Massa - abbiamo 12 navi già operative su un totale di 19 unità. Guardiamo al futuro con prudente ottimismo, supportato dal buon andamento delle prenotazioni per il 2022, anno in cui prevediamo di registrare dati in significativa crescita e il ritorno all'operatività dell'intera flotta, che raggiungerà le 21 unità grazie all'arrivo di MSC World Europa e MSC Seascape».



