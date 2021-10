29 ottobre 2021

Messina (Assarmatori): le bandiere UE possono far volare l'occupazione marittima

Necessario - ha spiegato - cogliere le opportunità che derivano dall'allargamento alle navi battenti bandiera UE dei benefici a favore dell'occupazione marittima

Il contributo della crocieristica all'occupazione è già importante, ma potrà ulteriormente crescere «se sapremo cogliere al meglio le opportunità che derivano dall'allargamento alle navi battenti bandiera UE dei benefici a favore dell'occupazione marittima». Lo ha detto il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, durante la tavola rotonda sulla sostenibilità della crocieristica che si è tenuta questo pomeriggio a Savona durante l'Italian Cruise Day.

Specificando che, secondo le stime dell'associazione crocieristica internazionale CLIA, visti gli orderbook è verosimile attendersi un significativo incremento di addetti sulle navi europee nel periodo 2022-2028, Messina ha rilevato che «è facile prevedere che l'estensione dell'aiuto dello Stato in favore della gente di mare ai marittimi italiani addetti ai servizi accessori imbarcati sulle navi da crociera registrate nei Paesi della UE avrà un significativo impatto sul numero degli occupati. Anche perché - ha sottolineato il presidente di Assarmatori - la qualità del lavoro italiano nel settore dell'hospitality e dell'intrattenimento è unanimemente considerata altissima e molte aree del Paese, dove c'è stato un significativo investimento nelle scuole di formazione, sono ora in grado di fornire il personale con le necessarie qualifiche. E sono le stesse che soffrono di una grave sotto occupazione. Ecco l'occasione - ha concluso Messina - non sprechiamola».



