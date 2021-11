4 novembre 2021

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +26,6%

Incremento del +16,8% sul risultato del 2019

Nel terzo trimestre di quest'anno il porto di Ravenna ha movimentato quasi 7,2 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +26,6% sul corrispondente periodo del 2020, di cui 2,6 milioni di tonnellate di carichi allo sbarco (+33,8%) e 977mila tonnellate di carichi all'imbarco (-5,5%). Nel solo segmento delle merci varie il traffico complessivo è stato di oltre 3,1 milioni di tonnellate (+53,7%), incluse 2,3 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+99,5%), 519mila tonnellate di merci in container (+4,0%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 48mila teu (+0,8%) e 339mila tonnellate di rotabili (-15,5%). In crescita sia le rinfuse liquide che quelle solide, traffici che sono ammontati rispettivamente a quasi 1,2 milioni di tonnellate (+8,9%) e 2,9 milioni di tonnellate (+12,3%).

Rispetto al terzo trimestre dell'anno pre-pandemia del 2019, il traffico globale delle merci movimentato dallo scalo portuale ravennate nel terzo trimestre del 2021 è risultato in aumento del +16,8%, con riduzioni dei volumi solo nei settori dei container (-13,6%) e dei rotabili (-17,8%) mentre risultano in rialzo le merci convenzionali (+85,5%), le rinfuse liquide (+1,7%) e quelle solide (+4,0%).

Nei primi nove mesi del 2021 il totale movimentato è stato di quasi 20,0 milioni di tonnellate, con una progressione del +22,0% sullo stesso periodo del 2020 e un incremento del +2,5% sul periodo gennaio-settembre del 2019.









