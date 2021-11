5 novembre 2021

Un altro trimestre assai positivo per Textainer

La società di noleggio container prevede che questo trend proseguirà anche nel 2022

La società di noleggio e vendita di container intermodali Textainer ha archiviato il terzo trimestre di quest'anno innalzando nuovamente il valore record dei ricavi che sono ammontati a 195,8 milioni di dollari, con un incremento del +31,3% sullo stesso periodo del 2020. Nuovi valori record sono stati segnati anche dall'EBITDA e dall'EBIT che sono risultati pari rispettivamente a 184,2 milioni di dollari (+54,9%) e 114,0 milioni di dollari (+110,8%). L'utile netto si è attestato a 64,3 milioni di dollari (+291,7%), cifra inferiore solo al record registrato nel secondo trimestre di quest'anno con 76,0 milioni.

Anche la consistenza della flotta di contenitori della Textainer ha raggiunto un nuovo picco storico essendo al 30 settembre scorso pari a quasi 4,3 milioni di teu (18,5%), di cui il 92,6% di proprietà dell'azienda.

Textainer ritiene che il periodo assai positivo proseguirà nei prossimi mesi: «si prevede - ha spiegato il presidente e amministratore delegato della società, Olivier Ghesquiere - che gli attuali fondamentali del mercato continueranno ad essere favorevoli in quanto la domanda di merci continua ad essere sostenuta ed è opinione comune che le difficoltà che caratterizzano la supply chain dureranno per la maggior parte del 2022».





