5 novembre 2021

Evergreen registra profitti trimestrali astronomici

La compagnia ordina quattro nuove portacontainer da 23-24mila teu e 42.500 nuovi contenitori

Nel terzo trimestre di quest'anno la compagnia di navigazione containerizzata Evergreen Marine Corporation ha registrato ricavi trimestrali record pari a 143,5 miliardi di dollari di Taiwan (5,1 miliardi di dollari USA), con un incremento senza precedenti del +160,7% sul corrispondente periodo del 2020, ciò a fronte di un esiguo aumento del +7,0% dei costi operativi che sono ammontati a 44,5 miliardi di dollari taiwanesi. Valori mai raggiunti in precedenza sono anche quelli dell'utile operativo e dell'utile netto che relativamente al periodo luglio-settembre del 2021 sono risultati pari a 96,1 miliardi (+766,6%) e a 86,3 miliardi di dollari taiwanesi (+819,7%).

Nei primi nove mesi di quest'anno la compagnia asiatica ha totalizzato ricavi pari a 333,4 miliardi di dollari taiwanesi, in aumento del +134,1% sullo stesso periodo del 2020, un utile operativo di 192,1 miliardi (+1.044,8%) ed un utile netto di 176,9 miliardi di dollari taiwanesi (+1.304,3%).

L'eccezionale crescita del trasporto marittimo containerizzato attualmente in atto sta inducendo molte società di navigazione ad incrementare la capacità della propria flotta. Non fa eccezione Evergreen, che oggi ha annunciato la decisione di ordinare due nuove portacontenitori da 24.000 teu e altre due della capacità di 23.000 teu al cantiere navale cinese Jangnan Shipyard. La prima commessa avrà un valore complessivo di 280-320 milioni di dollari e così anche la seconda. Usciranno invece dalla flotta di Evergreen due portacontainer da 2.800 che verranno cedute per 90 milioni di dollari USA alla Italia Marittima, la compagnia italiana del gruppo armatoriale taiwanese.

Oltre a potenziare la flotta di navi, le principali compagnie containerizzate mondiali stanno rafforzando anche le rispettive flotte di container e altrettanto sta facendo Evergreen che oggi ha reso noto di aver ordinato 27.500 nuovi container alla fabbrica cinese Dong Fang International Container (Hong Kong) Ltd. per complessivi 165,0 milioni di dollari ed altri 15.000 nuovi contenitori alla fabbrica cinese Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing Co. con un ulteriore investimento di oltre 96,4 milioni di dollari.





