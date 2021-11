8 novembre 2021

Dal 2023 nel porto di Amburgo le portacontainer potranno alimentarsi dalla rete elettrica di terra

Contratto con la Siemens

La sperimentazione del cold ironing per le navi portacontenitori nel porto di Amburgo partirà nel 2023. L'Autorità Portuale dello scalo tedesco ha incaricato la Siemens di realizzare i primi sistemi per alimentare dalla rete elettrica di terra le portacontainer che giungeranno nel porto di Amburgo e tra più di un anno verranno effettuate le prime fasi di test fornendo energia elettrica alle navi all'ormeggio ai container terminal Burchardkai e Tollerot. Il contratto con Siemens include la progettazione, l'implementazione, la consegna, l'assemblaggio, il cablaggio e la messa in servizio di tutti i sistemi e componenti necessari per il funzionamento dei sistemi di cold ironing.

Ad Amburgo l'elettricità della rete di terra viene già fornita dal 2016 alle navi da crociera che approdano al terminal di Altona.



