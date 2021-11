8 novembre 2021

Scandlines ordina un traghetto ibrido a Cemre Shipyard

La nave sarà consegnata nel 2024

La compagnia di navigazione tedesco-danese Scandlines ha ordinato al cantiere navale turco Cemre Shipyard la costruzione di un traghetto che sarà immesso nel 2024 sulla rotta fra Puttgarden, in Germania, e Rødby, in Danimarca. La nuova nave sarà lunga 147,4 metri, larga 25,4 metri e potrà trasportare 140 passeggeri e 1.200 metri lineari di veicoli ad una velocità di servizio di 18 nodi. Il traghetto ibrido verrà alimentato ad energia elettrica tramite batterie e, effettuando la traversata in solo un'ora, non produrrà emissioni inquinanti.







