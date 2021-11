9 novembre 2021

Atlas (Seaspan Corporation) registra nuovamente ricavi trimestrali record

Nel terzo trimestre di quest'anno il giro d'affari è cresciuto del +17,0%

Atlas Corp., la holding che opera nel settore del noleggio di navi portacontenitori attraverso la società integralmente controllata Seaspan Corporation, ha chiuso il terzo trimestre del 2021 segnando un nuovo record dei ricavi registrati nel periodo che sono ammontati a 451,9 milioni di dollari, valore che supera di 58 milioni il vecchio record stabilito appena il trimestre precedente e risulta del +17,0% superiore al volume d'affari totalizzato nel secondo trimestre dello scorso anno. L'utile operativo è stato pari a 219,7 milioni di dollari (+50,5%) e l'utile netto a 94,6 milioni di dollari (+12,5%).

Evidenziando l'ottimo lavoro svolto dall'azienda nel terzo trimestre di quest'anno, il presidente e amministratore delegato della Atlas, Bing Chen, ha ricordato che nel periodo la società, che al 30 settembre scorso aveva una flotta di 132 portacontainer della capacità di 1,13 milioni di teu, ha emesso ordini per ulteriori 25 nuove navi già poste a noleggio a lungo termine. Attualmente sono 69 le navi in costruzione per conto della Atlas, unità che eleveranno la capacità di trasporto containerizzato della flotta a 1,96 milioni di teu.

Nei primi nove mesi del 2021 i ricavi della Atlas sono aumentati del +15,1% essendo risultati pari a 1,22 miliardi di dollari rispetto a 1,06 miliardi nel corrispondente periodo dello scorso anno. L'utile netto si è attestato a 552,6 milioni di dollari (+30,4%) e l'utile netto a 258,2 milioni (+18,1%).





