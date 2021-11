9 novembre 2021

Wan Hai Lines decide di investire oltre 200 milioni di dollari per comprare portacontainer usate

La compagnia ha registrato performance finanziarie trimestrali record

La compagnia di navigazione taiwanese Wan Hai Lines (WHL) continua la propria campagna di acquisizione di navi portacontenitori. Oggi il consiglio di amministrazione della società ha deciso un investimento di oltre 200 milioni di dollari per comprare portacontainer di seconda mano.

Intanto WHL ha archiviato il terzo trimestre del 2021 con ricavi record pari a 70,7 miliardi di dollari di Taiwan (2,5 miliardi di dollari), con un rilevante incremento del +259,7% sul corrispondente periodo del 2020 e un aumento di 22,7 miliardi di dollari taiwanesi rispetto al precedente massimo storico trimestrale registrato nel secondo trimestre del 2021. Nel periodo luglio-settembre di quest'anno la compagnia asiatica ha stabilito nuovi valori record anche relativamente all'utile operativo e all'utile netto che sono ammontati rispettivamente a 43,4 miliardi e 35,5 miliardi di dollari taiwanesi, con aumenti del +2.143,8% e del +1.860,9% sul terzo trimestre del 2020 e rialzi pari a 20,6 miliardi e 16,5 miliardi rispetto ai precedenti record segnati entrambi nel secondo trimestre del 2021.





