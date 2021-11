9 novembre 2021

Finnlines registra una graduale ripresa delle attività operative

Ancora limitati i volumi di carico garantiti dall'industria automobilistica

Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi della compagnia di navigazione finlandese Finnlines del gruppo italiano Grimaldi sono ammontati a 155,1 milioni di euro, in crescita del +22,4% sul corrispondente periodo del 2020 quando l'attività della flotta di navi ro-pax della compagnia risentiva maggiormente degli effetti della crisi sanitaria del Covid-19. EBITDA ed EBIT sono stati pari rispettivamente a 50,2 milioni di euro (+23,0%) e 34,0 milioni di euro (+39,0%) e l'utile netto si è attestato a 32,7 milioni di euro (+45,4%).

Nel periodo luglio-settembre del 2021 le navi di Finnlines hanno trasportato circa 192mila unità di carico (+7%), 359mila tonnellate di altre merci (+24%), 211mila passeggeri (+29%) e 34mila auto non al seguito dei passeggeri (-19%).

Commentando i risultati conseguiti dalla compagnia nel terzo trimestre di quest'anno, il presidente e CEO di Finnlines, Emanuele Grimaldi, ha spiegato che «durante il terzo trimestre è proseguito il trend di crescita, con volumi di carico che sono aumentati su quasi tutte le rotte. L'industria automobilistica - ha precisato - ha sofferto per la carenza di componenti e la sosta estiva è stata più lunga del previsto. Tuttavia, dato che la flotta di Finnlines è composta da navi di diverse dimensioni, si è potuto trasferire la capacità da rotte che presentano un calo temporaneo della domanda ad altre in cui si è rivelata necessaria una maggiore capacità. Una volta che le restrizioni ai viaggi sono state gradualmente allentate - ha specificato inoltre Grimaldi - i viaggi turistici sono ripresi, anche se il numero di passeggeri è rimasto molto al di sotto del livello normale».

Nei primi nove mesi del 2021 i ricavi di Finnlines sono stati pari a 425,9 milioni di euro, con un aumento del +17,3% sullo stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo è stato di 72,5 milioni (+23,5%) e l'utile netto di 69,0 milioni di euro (+27,3%).



