9 novembre 2021

Il 13 dicembre Hupac inaugurerà un servizio giornaliero tra Venlo e Busto Arsizio

Adatto al trasporto di semirimorchi con sagoma P400

Il prossimo 13 dicembre la società elvetica di trasporto intermodale Hupac inaugurerà un nuovo servizio giornaliero (cinque rotazioni settimanali) tra Venlo, in Olanda, e Busto Arsizio (Milano) che consentirà il trasporto di semirimorchi P400. Le partenze dall'Italia offriranno un transit-time A-C dal lunedì al giovedì e A-D per la partenza di venerdì, mentre le partenze dal terminal olandese offriranno un transit-time A-B dal lunedì al giovedì e A-D per la partenza di venerdì.







