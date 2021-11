9 novembre 2021

DHL Express ha istituito la nuova compagnia aerea DHL Air Austria

Gestirà i voli aerei cargo europei del gruppo

Il corriere espresso DHL Express ha istituito la nuova compagnia aerea DHL Air Austria, società con sede presso l'aeroporto di Vienna che in futuro, con 54 nuovi dipendenti, gestirà i voli aerei cargo europei del gruppo con l'impiego di 18 aeromobili Boeing 757 e circa 176 piloti. I primi tre velivoli sono già stati immatricolati in Austria e si prevede che il trasferimento degli altri quindici Boeing 757 a DHL Air Austria verrà completato nel corso del primo trimestre del prossimo anno.

Motivando la decisione di scegliere l'Austria quale sede della nuova compagnia aerea, il gruppo logistico DHL, specificando di aver esaminato diverse opzioni in varie nazioni europee, ha spiegato che l'Austria, oltre a condizioni politiche ed economiche stabili e all'eccellente reputazione internazionale delle autorità aeronautiche nazionali, presenta anche la migliore localizzazione geografica essendo nel cuore dell'Europa.



