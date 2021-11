10 novembre 2021

AD Ports sigla un accordo per realizzare un terminal multipurpose nel porto egiziano di Safaga

Memorandum of understanding con EGMPT

Il gruppo portuale emiratense Abu Dhabi Ports ha sottoscritto un memorandum of understanding con la Egyptian Group for Multipurpose Terminals (EGMPT), società pubblica egiziana partecipata dalla Alexandria Seaport General Authority with (34%), dalla Suez Canal Authority (33%) e dalla Holding Company for Maritime and Land Transport del Ministero dei Trasporti del Cairo (33%), per lo sviluppo e la gestione di un terminal multipurpose nel porto egiziano di Safaga. «La posizione strategica del porto di Safaga sul Mar Rosso - ha sottolineato il responsabile della divisione Ports Cluster di AD Ports, Saif Al Mazrouei, in occasione della firma dell'accordo - ha un grande potenziale per ricoprire un ruolo significativo nell'ambito della supply chain mondiale».





