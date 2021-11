10 novembre 2021

Mai così elevate le performance finanziarie trimestrali della sudcoreana HMM

Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono cresciuti del +133,7%

Il terzo trimestre di quest'anno sarà un periodo che probabilmente verrà celebrato negli annali della compagnia di navigazione sudcoreana HMM quale uno dei più floridi periodi dell'azienda che in pochi mesi, sulla scia dell'enorme impulso che la crisi sanitaria per il Covid-19 ha impresso al trasporto marittimo containerizzato, si è lasciata alle spalle performance assai poco soddisfacenti che oggi quasi si sbiadiscono nel ricordo.

HMM ha archiviato il periodo luglio-settembre del 2021 con ricavi record pari a 4.016,4 miliardi di won (3,4 miliardi di dollari), cifra che rappresenta una crescita del +133,7% sul corrispondente periodo dello scorso anno e che supera i precedenti record stabiliti sempre nel 2021 nel secondo e primo trimestre (per risalire ad una cifra prossima ai 2.428,0 miliardi di won registrata nel periodo gennaio-marzo del 2021 bisogna tornare all'ultimo trimestre del 2008).

Anche l'utile operativo ha raggiunto un nuovo picco storico essendo ammontato a 2.270,8 miliardi di won, dato che rappresenta un aumento del +719,6% sul terzo trimestre del 2020 e che risulta superiore ai precedenti valori record segnati nel secondo e primo trimestre del 2021. Mai così elevati anche i valori dell'utile ante imposte e dell'utile netto che nel terzo trimestre di quest'anno si sono attestati rispettivamente 2.301,7 miliardi (+8.632,1%) e 2.299,8 miliardi di won (9.239,8%), record che in precedenza erano stati conseguiti entrambi nel quarto trimestre del 2008.





