10 novembre 2021

L'Autorità Portuale di Danzica si è aggiudicata il premio ESPO 2021

Riconosciuti gli sforzi compiuti dal porto per aiutare la comunità locale nel corso della pandemia

L'Autorità Portuale di Danzica si è aggiudicata il premio ESPO 2021, conferito dall'associazione dei porti europei ESPO, per il suo progetto “WE ARE - unificazione della comunità locale dei distretti Nowy Port e Stogi di Danzica con il suo vecchio vicino, il porto”, riconoscimento che l'European Sea Ports Organisation ha assegnato quale riconoscimento del ruolo dell'ente portuale polacco nel recupero della città e della comunità locale.

In particolare, il premio riconosce lo sforzo delle diverse attività attivate dal progetto WE ARE per promuovere i valori della cooperazione, della solidarietà e della responsabilità, sforzi che si sono concentrati sui residenti dei due distretti di Danzica. Tra le iniziative, durante il periodo di lockdown più lungo attuato per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 il porto ha finanziato e distribuito 8mila pasti agli anziani più esposti al rischio di contagio, ha acquistato attrezzature mediche per gli ospedali della Pomerania, ha aiutato i club sportivi locali a proseguire gli allenamenti ed ha sostenuto due altre iniziative.

Riferendosi alle azioni messe in atto nell'ambito del progetto, il presidente della giuria, Dimitrios Theologitis, ha evidenziato che, «in tempi difficili, il porto ha dimostrato cooperazione, responsabilità e solidarietà. Le sue azioni - ha sottolineato - sono state molto apprezzate dalla comunità locale ed hanno rafforzato i legami tra la città e quello che, altrimenti, è un ambiente industriale remoto. Molti degli effetti continueranno ad essere avvertiti anche in futuro. Il premio è un segnale che anche il lavoro svolto dai porti è ispirato e rivolto alle persone».





