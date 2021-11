12 novembre 2021

La Messina includerà il porto di Koper nel proprio network di servizi di linea

Servizio settimanale per rotabili e project cargo

Ignazio Messina & C. includerà il porto di Koper nel proprio network di servizi di linea. La compagnia di navigazione italiana servirà lo scalo portuale sloveno con un servizio settimanale per rotabili e project cargo che, attraverso il porto egiziano di Alessandria, offrirà connessioni con l'Africa orientale e meridionale, il Golfo Persico e l'India, con scali a Abu Dhabi, Aqaba, Bahrain, Capetown, Dammam, Dar Es Salaam, Durban, Hamad, Hazira, Jebbel Ali, Jeddah, Maputo, Mogadiscio, Mombasa, Mundra, Nhava Sheva, Port Sudan, Sohar e Umm Qasr.







