15 novembre 2021

InterManager sta definendo nuovi requisiti per l'adesione all'associazione

O'Neil: le nostre aziende devono avere un ruolo di primo piano nei dibattiti internazionali sullo shipping

Le aziende che gestiscono navi e i loro equipaggi devono avere un ruolo di primo piano nei dibattiti internazionali sullo shipping. Lo ha evidenziato Mark O'Neil, presidente di InterManager, l'associazione che rappresenta queste imprese, in occasione dell'assemblea dell'organizzazione tenutasi la scorsa settimana. «Quest'anno - ha rilevato O'Neil - come associazione InterManager si è fatta sentire a voce alta e ha ottenuto molti più riconoscimenti». O'Neil ha sottolineato che i gestori di navi ed equipaggi, che attualmente impiegano il 90% dei marittimi di tutto il mondo, sono assolutamente in grado di guidare il dibattito: «sono stufo - ha dichiarato - che altri assumano le iniziative. Dobbiamo avere opinioni su questioni importanti al fine di servire i nostri associati e i nostri equipaggi».

O'Neil ha rimarcato l'importanza che le aziende del settore siano riconosciute a livello internazionale come società altamente specializzate. A tal proposito il presidente di InterManager ha reso noto che si sta lavorando alla bozza di un documento che definisce i nuovi requisiti per l'adesione all'associazione al fine di offrire ai soci il vantaggio competitivo generato da standard verificabili in una vasta gamma di aree operative.



