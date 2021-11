15 novembre 2021

Keppel e Boskalis vendono le attività di rimorchio portuale alla Rimorchiatori Mediterranei

Transazione del valore di circa 98 milioni di dollari USA

La singaporiana Keppel Offshore & Marine e l'olandese Royal Boskalis Westminster hanno siglato un accordo per cedere le loro attività di rimorchio portuale, svolte attraverso le joint venture Keppel Smit Towage e Maju Maritime partecipate al 51% e 49% dalle due aziende, all'italiana Rimorchiatori Mediterranei (gruppo Rimorchiatori Riuniti) per complessivi 133 milioni di dollari di Singapore circa (98 milioni di dollari USA). Si prevede che la transazione, che è soggetta all'approvazione delle autorità di vigilanza di Singapore, verrà portata a termine nel primo semestre del prossimo anno.

Keppel Smit Towage opera una flotta di 58 rimorchiatori a Singapore e, attraverso Maju Maritime, in Malesia. La flotta del gruppo Rimorchiatori Riuniti è costituita da oltre 100 unità navali.



