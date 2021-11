16 novembre 2021

Approvato il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Prevista l'assunzione di 38 persone nei prossimi tre anni

La scorsa settimana il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione per il 2022 dell'ente che gestisce i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Il documento presenta entrate al 31 dicembre 2022 pari a 16,2 milioni di euro, senza aumento delle tariffe a carico di utenti e concessionari, che saranno interamente impiegate a copertura sia delle spese correnti che di quelle in conto capitale. Più precisamente il 42,06% di tali somme sarà riservato alla copertura delle spese di funzionamento, il 32,51% alla copertura delle spese per interventi diversi e il restante 25,42% verrà interamente destinato alla copertura delle spese in conto capitale, quelle cioè finalizzate alla realizzazione di infrastrutture e progetti.

Il bilancio di previsione 2022 prevede inoltre un incremento degli oneri del personale in vista delle assunzioni che l'ente ha in programma di fare per elevare la dotazione organica dalle attuali 32 unità, di cui solo 27 in servizio, a 65 unità. Pertanto nel corso dei prossimi tre anni l'AdSP indirà selezioni pubbliche per l'assunzione di ben 38 persone, di cui le prime cinque con bandi pubblicati già nei prossimi giorni.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail