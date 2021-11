16 novembre 2021

Modesta crescita del traffico trimestrale nel porto di Amburgo

In aumento le rinfuse. Calo delle merci varie

Nel terzo trimestre di quest'anno il porto di Amburgo ha registrato un modesto incremento del +1% circa delle merci movimentate che sono risultate pari a 32,3 milioni di tonnellate rispetto a 31,9 milioni nel periodo luglio-settembre del 2020. La lieve crescita è stata assicurata dall'aumento del +6% del volume di carichi allo sbarco che sono ammontati a 19,1 milioni di tonnellate, rialzo che ha compensato la flessione del -6% dei carichi all'imbarco attestatisi a 13,2 milioni di tonnellate.

L'aumento dei volumi complessivi movimentati, inoltre, è stata generata dal rilevante rialzo del +12% delle rinfuse che hanno totalizzato 10,4 milioni di tonnellate, di cui 7,3 milioni di tonnellate di rinfuse solide (+12%) e 3,1 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+11%). In calo, invece, le merci varie che sono risultate peri a 21,9 milioni di tonnellate (-4%). Il solo traffico dei container è stato pari a quasi 2,2 milioni di teu, volume analogo a quello movimentato nel terzo trimestre dello scorso anno.

Nei primi nove mesi del 2021 lo scalo portuale tedesco ha movimentato un totale di 95,8 milioni di tonnellate di merci rispetto a 93,1 milioni nello stesso periodo del 2020.





