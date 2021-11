16 novembre 2021

Ok di Bruxelles ad un aiuto pubblico per dotare il porto di Amburgo di un impianto di cold ironing

Il sostegno, in forma diretta all'Autorità Portuale, ammonterà a 20 milioni di euro

La Commissione Europea ha autorizzato l'amministrazione della città di Amburgo a concedere 20 milioni di euro di sostegno pubblico al porto cittadino per la costruzione di un'infrastruttura per erogare energia elettrica della rete di terra alle navi da crociera al terminal HafenCity dello scalo tedesco in modo che possano spegnere i generatori di bordo più inquinanti. Beneficiaria dell'aiuto sarà l'Autorità Portuale che possederà e gestirà l'infrastruttura.

La Commissione ha ritenuto tra l'altro che l'aiuto, limitato a quanto necessario per attuare il progetto, sia necessario e abbia un effetto di incentivazione in quanto l'investimento non verrebbe attivato in assenza del sostegno pubblico.



