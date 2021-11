17 novembre 2021

RCL registra risultati finanziari record, ma i container trasportati dalla flotta sono in calo

Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi sono aumenti del +128,7%

Come tutte le altre primarie compagnie di navigazione containerizzate mondiali, nel terzo trimestre di quest'anno la thailandese Regional Container Lines (RCL) ha registrato performance finanziarie record e, come molte delle altre società del settore, sta segnando una ininterrotta serie di nuovi picchi storici dall'ultimo trimestre del 2020. Ciò, come accade negli ultimi mesi anche a numerosi altri vettori marittimi containerizzati, a fronte di volumi di carichi trasportati dalla flotta inferiori ai livelli record ed anzi, per diverse compagnie asiatiche, in calo rispetto allo scorso anno.

Nel periodo luglio-settembre del 2021 RCL ha totalizzato ricavi pari al nuovo record storico di 9,3 miliardi di baht (284 milioni di dollari), con un rilevante incremento del +128,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Anche l'utile operativo e l'utile dopo le imposte hanno raggiunto nuovi valori record essendo ammontati rispettivamente a 3,7 miliardi di baht (+1.025,6%) e 3,7 miliardi di baht (+1.348,5%), profitto che la stessa Regional Container Lines ha definito fenomenale.

Dopo tre trimestri di crescita dei volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta generata dalla comparazione con corrispondenti periodi del 2020 quando più accentuato era risultato l'impatto negativo della pandemia di Covid-19 sull'attività della compagnia thailandese, nel terzo trimestre di quest'anno i carichi trasportati dalle navi di RCL sono diminuiti del -7,4% essendo stati pari a 517mila container teu rispetto a 559mila teu nel terzo trimestre del 2020, volumi assai distanti dal record storico di 765mila teu segnato nel terzo trimestre del 2008.

La flotta della RCL, che è impiegata in servizi marittimi di linea e feeder in Asia, nel subcontinente indiano e in Medio Oriente, è costituita da 50 portacontainer per una capacità di carico complessiva pari a 99mila teu.









