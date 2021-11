17 novembre 2021

General Logistics Systems ha comprato la canadese Rosenau Transport

Transazione del valore di 360 milioni di dollari canadesi

Il gruppo olandese General Logistics Systems (GLS) ha recentemente stretto un accordo per acquisire la società di logistica canadese Mid-Nite Sun Transportation Ltd che opera con il nome di Rosenau Transport. Il corrispettivo totale dell'operazione è di 360 milioni di dollari canadesi, pari a circa 245 milioni di euro (esclusi debiti e cassa).

L'azienda nordamericana è uno dei maggiori trasportatori di merci indipendenti nel Canada occidentale e completerà l'offerta di GLS con un servizio complementare. Fondata nel 1957, Rosenau Transport dispone di 24 hub e magazzini di proprietà in quattro province che hanno generato entrate di circa 175 milioni di dollari canadesi nell'anno fiscale chiuso al 31 agosto scorso.

Il Canada è la nona economia mondiale, con un mercato combinato freight and parcels di 25 miliardi di dollari canadesi, con una crescita annua di circa il 5%. GLS ha fatto il suo ingresso in questo mercato nel 2018 con l'acquisizione di Dicom e gestisce una rete di oltre 30 hub e magazzini, con 1.400 dipendenti. GLS ha reso noto che dall'acquisizione l'azienda ha registrato una crescita delle entrate intorno all'8% annuo.



