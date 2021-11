18 novembre 2021

Martedì la quinta edizione del convegno doganale organizzato da Fedespedi

Sarà il momento conclusivo del “Corso per Responsabili delle questioni doganali”

Il prossimo 23 novembre alle ore 16.00 si svolgerà la quinta edizione del convegno doganale annuale organizzato da Fedespedi che avrà per titolo “L'attuazione del Codice Doganale dell'Unione: normativa e innovazione tecnologica al servizio del commercio internazionale”. L'evento vuole essere un momento di confronto tra esperti del settore e partner istituzionali sull'attuale scenario degli scambi commerciali a livello globale, quest'anno reso ancora più complesso dalle conseguenze della pandemia di Covid-19 e dalle tensioni nelle relazioni politico commerciali tra USA e Cina.

Di questo tema, del Codice Doganale dell'Unione e di altri argomenti parleranno il presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, e il vicepresidente con delega a Customs e Rapporti con l'Agenzia delle Dogane, Domenico de Crescenzo, assieme al professor Fabrizio Vismara dell'Università dell'Insubria, a Loredana Sasso della Direzione Dogane - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a Enrico Perticone, presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali, e a Laura Castellani, direttore Organizzazione e Digital Transformation - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per partecipare all'evento trasmesso in modalità telematica è necessario registrati a questo link.

Come di consuetudine, inoltre, il convegno sarà il momento conclusivo della quinta edizione del “Corso per Responsabili delle questioni doganali” riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e promosso da Fedespedi in collaborazione con le associazioni territoriali: ABSEA, ACCSEA, Alsea Milano, Alsea Como, Amsea, Apsaci, Asea, ASPT Astra FVG, AssoTosca, Spedimar e Spediporto.



