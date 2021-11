18 novembre 2021

Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di 20 milioni della Onorato Armatori

Accolta la domanda dei commissari di Tirrenia in AS

Il Tribunale di Milano, nell'ambito della causa civile per la cessione della flotta Tirrenia, ha disposto il sequestro di 20 milioni di euro della Onorato Armatori accogliendo la domanda dei commissari di Tirrenia, in amministrazione straordinaria. I legali di Tirrenia in AS hanno specificato che la loro tesi è stata pienamente accolta con il riconoscimento della responsabilità della holding Onorato Armatori, che controlla le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione, che avrebbe drenato risorse della Tirrenia-CIN per oltre 210 milioni di euro così da impedire a quest'ultima di ripagare all'amministrazione straordinaria il prezzo di 180 milioni per la cessione della flotta. I legali hanno precisato inoltre che il tribunale ha concesso il sequestro anche in ragione della gestione societaria oscura di cui è responsabile la famiglia Onorato che, fra l'altro, non depositerebbe i bilanci dal 2017.

Onorato Armatori ha reso noto che il provvedimento di sequestro sarà oggetto di reclamo innanzi al Tribunale di Milano.

Inoltre la procura di Milano, per la vicenda del dissesto del gruppo marittimo, ha aperto un'inchiesta per bancarotta fraudolenta che vede indagati l'armatore Vincenzo Onorato e il figlio Achille.



