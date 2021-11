18 novembre 2021

A Monfalcone è stato celebrato il varo della nave da crociera MSC Seascape

La gemella “MSC Seashore” è stata battezzata

Oggi presso il cantiere navale di Fincantieri a Monfalcone è stato celebrato il varo della MSC Seascape, la nuova ammiraglia di MSC Crociere che verrà consegnata nel novembre 2022 e sarà la seconda nave della classe “Seaside EVO” a entrare nella flotta della compagnia crocieristica. MSC Seascape avrà una stazza di 169.400 tonnellate e sarà in grado di ospitare fino a 5.877 passeggeri.

In occasione del varo il presidente esecutivo di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago, ha specificato che «MSC Seascape viene varata mentre la gemella MSC Seashore viene ufficialmente battezzata nella nostra isola privata, Ocean Cay MSC Marine Reserve». Si tratta della prima volta che una nave viene battezzata in un'isola privata. La cerimonia ha segnato inoltre l'inaugurazione ufficiale della Ocean Cay MSC Marine Reserve, che ha accolto i primi ospiti a fine 2019 per poi chiudere temporaneamente a causa della pandemia.



