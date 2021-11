19 novembre 2021

Ad ottobre il traffico dei container nel porto di Los Angeles è diminuito del -8,0%

Procede a pieno ritmo l'attività di rapida rimozione dei container in import fermi sulle banchine

Ad ottobre 2021 il porto di Los Angeles ha celebrato nuovamente la movimentazione di un traffico mensile dei container pari ad oltre 900mila teu, soglia sinora varcata solo 12 volte nella storia dello scalo portuale californiano. Lo scorso mese, infatti, sono stati movimentati 903mila teu, volume che risulta tuttavia inferiore del -8,0% a quello movimentato ad ottobre 2020 quando era stato segnato il record di traffico per questo mese e, nell'ambito dei risultati di traffico superiori ai 900mila teu, risulta inferiore anche ai 952mila teu movimentati ad ottobre 2018.

Ad ottobre 2021 l'unica quota di traffico containerizzato in crescita è stata quella dei contenitori vuoti che hanno totalizzato 337mila teu (+2,1%), volume che rappresenta il nuovo record per questo mese che è stato prodotto dal record relativo al mese di ottobre dei contenitori vuoti imbarcati che sono risultati pari a 336mila teu (+3,0%). Segno, quest'ultimo del successo delle iniziative dell'Autorità Portuale per liberare le banchine dei box vuoti: «nelle ultime settimane - ha confermato il direttore generale del porto, Gene Seroka - sgomberare i nostri moli dai container importati e vuoti è stata una priorità assoluta. Quindi abbiamo riscontrato un netto miglioramento dei flussi presso i nostri terminal marittimi che consente di operare un maggior numero di navi». L'authority ha reso noto che dallo scorso 24 ottobre è stata registrata una flessione del -31% del numero di container in importazione, scesi da 95mila a 65mila, mentre i container in import che sostano almeno nove giorni nel porto californiano sono diminuiti del -35% passando da 37mila a 24mila.

Lo scorso mese i container vuoti sbarcati sono ammontati a poco più di mille teu (-66,0%). In calo anche i container pieni: quelli allo sbarco si sono attestati a 467mila teu (-7,8%) e quelli all'imbarco a 98mila teu (-31,7%).

Nei primi dieci mesi di quest'anno il porto di Los Angeles ha movimentato complessivamente 9,08 milioni di teu, con una progressione del +22,0% rispetto a 7,44 milioni di teu nel periodo gennaio-ottobre del 2020.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec