19 novembre 2021

Nuovo bilancio trimestrale record della MPC Container Ships

Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono aumentati del +187,6%

La MPC Container Ships, come le altre società di noleggio di navi portacontenitori, sta beneficiando della fase eccezionalmente positiva del mercato del trasporto marittimo containerizzato. La società norvegese è stata istituita nel 2017 e, dopo una contrazione dei risultati finanziari durata per quasi due anni, dall'inizio del 2021 ha iniziato a registrare un repentino e accentuato miglioramento delle performance economiche che nel terzo trimestre di quest'anno ha consentito alla compagnia di ottenere valori delle voci di bilancio mai così elevati.

Nel periodo luglio-settembre del 2021 i ricavi di MPC Container Ships sono ammontati a 118,5 milioni di dollari, in crescita del +187,6% sullo stesso trimestre dello scorso anno. L'EBITDA ha segnato un incremento del +2.638,5% attestandosi a 73,6 milioni di dollari. Utile operativo e utile netto sono risultati pari rispettivamente a 58,8 milioni e 46,4 milioni di dollari contro risultati entrambi di segno negativo per -11,4 milioni e -17,8 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2020.

Nei primi nove mesi di quest'anno i ricavi hanno totalizzato 242,2 milioni di dollari, con una progressione del +91,7% sul periodo gennaio-settembre del 2020. L'EBITDA è stato pari a 127,7 milioni di dollari (+998,0%). Utile operativo e utile netto sono risultati pari a 86,1 milioni e 61,9 milioni di dollari contro risultati di segno negativo per -29,4 milioni e -46,1 milioni nei primi nove mesi dello scorso anno.

Commentando tali risultati, l'amministratore delegato della compagnia, Constantin Baack, ha spiegato che MPC Container Ships continua a beneficiare di un mercato dello shipping containerizzato storicamente ai massimi «con - ha specificato - una significativa crescita dei noli e delle tariffe di noleggio. Ciò - ha precisato - è ulteriormente amplificato dalle disfunzioni della supply chain globale, una situazione che riteniamo improbabile che si allevi a breve. In questo contesto unico di mercato, i noleggiatori continuano a competere per ottenere tonnellaggio, mentre si prevede che nei prossimi due o tre anni verranno consegnate nuove costruzioni solo in numero limitato. Ci aspettiamo che le condizioni favorevoli per un mercato delle portacontainer intenso si protrarranno».

Al 30 settembre scorso la flotta della MPC Container Ships era costituita da 75 portacontenitori, di cui 67 di intera proprietà e otto in comproprietà.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail