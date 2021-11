19 novembre 2021

Nel terzo trimestre CMA CGM ricalca lo stesso trend dei concorrenti: risultati finanziari record e container trasportati in calo

Ordinati quattro aeromobili cargo

L'ultimo bilancio trimestrale del gruppo armatoriale francese CMA CGM sembra una copia con cartacarbone di altri documenti finanziari delle altre aziende leader del settore del trasporto marittimo containerizzato, che costituisce il core business del gruppo transalpino, tanto l'andamento delle performance economiche della CMA CGM ricalcano quelle di altre primarie compagnie di questo mercato. Tutti resoconti che presentano valori finanziari record che superano, e di molto, i precedenti picchi storici conseguiti nei tre trimestri precedenti. Inoltre nel terzo trimestre del 2021 il gruppo francese, così come diversi suoi concorrenti, ha registrato un calo dei volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta dopo un trend positivo in atto dal terzo trimestre del 2020.

CMA CGM ha archiviato il terzo trimestre di quest'anno con ricavi record pari a 15,32 miliardi di dollari, con un rilevantissimo incremento del +89,4% sullo stesso periodo del 2020, di cui 12,49 miliardi generati dalle attività di trasporto marittimo containerizzato (+101,3%) e 2,92 miliardi di dollari dalle attività logistiche (+55,3%). Assai più contenuto l'aumento dei costi operativi che sono stati pari a 8,21 miliardi di dollari (-28,6%). L'EBITDA è ammontato a 7,10 miliardi (+317,9%), con un apporto di 6,80 miliardi dallo shipping containerizzato (+356,3%) e 273,8 milioni dalle attività logistiche (+63,0%). L'utile operativo è stato pari a 6,12 miliardi di dollari (+473,3%), di cui 6,08 miliardi generati dall'attività della flotta di portacontainer (+536,3%) e 133,7 milioni dalle attività logistiche (+219,9%). L'utile netto è stato di 5,64 miliardi di dollari (+885,5%).

Nel terzo trimestre del 2021 il volume di carichi in container trasportato dalle navi della compagnia francese è stato pari a 5,45 milioni di teu, con una flessione del -2,5% sul corrispondente periodo dello scorso anno.

Intanto il gruppo francese ha annunciato di aver ordinato altri quattro aerei cargo Airbus A350F destinati alla sua nuova compagnia aerea merci CMA CGM Air Cargo inaugurata lo scorso febbraio che attualmente opera quattro Airbus A330-200F e prenderà in consegna due nuovi aeromobili nel corso della prossima estate.









