22 novembre 2021

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Palermo è calato del -6,5%

In diminuzione sia le merci varie che le rinfuse

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -6,5% essendo ammontato a 1,83 milioni di tonnellate di merci rispetto a 1,95 milioni di tonnellate nel periodo luglio-settembre del 2020. I soli volumi di merci allo sbarco si sono attestati a 1,10 milioni di tonnellate (+5,8%) e quelli delle merci all'imbarco a 728mila tonnellate (-20,5%). Complessivamente nel segmento delle merci varie sono state movimentate 1,70 milioni di tonnellate di carichi (-3,7%), di cui 1,66 milioni di tonnellate di rotabili (-3,5%) e 34mila tonnellate di merci in container (-12,8%). In calo anche le rinfuse, con i carichi liquidi che hanno totalizzato 64mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-15,3%) e i carichi secchi 64mila tonnellate (-44,3%). Il traffico dei passeggeri è stato di 697mila persone (+29,2%).

Nei primi nove mesi del 2021 il porto di Palermo ha movimentato 5,47 milioni di tonnellate di merci, con una lieve progressione del +0,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Tra gli altri porti amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nello stesso periodo il porto di Termini Imerese ha movimentato 1,01 milioni di tonnellate di carichi (+125,5%), incluse 795mila tonnellate di rotabili (+236,9%) e 216mila tonnellate di rinfuse solide (+1,7%), il porto di Trapani 442mila tonnellate di merci (+149,7%), di cui 304mila tonnellate di rotabili (+449,2%), 115mila tonnellate di merci containerizzate (+16,4%) e 22mila tonnellate di rinfuse solide (-1,1%), e il porto di Porto Empedocle 345mila tonnellate di merci (+88,0%), di cui 63mila tonnellate di rotabili (+274,9%) e 255mila tonnellate di rinfuse secche (+61,5%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail