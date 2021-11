24 novembre 2021

Crescita trimestrale del +16,7% del traffico nei porti fluviari renani della Svizzera

Nei primi nove mesi di quest'anno l'incremento è stato del +7,5%

Nel terzo trimestre di quest'anno si è ulteriormente rafforzata la crescita del traffico delle merci nei porti fluviali renani elvetici, che costituiscono un primario gateway per gli scambi con l'estero della Svizzera. Nel periodo il traffico è stato di 1,47 milioni di tonnellate, con un incremento del +16,7% sul terzo trimestre del 2020.

Nei primi nove mesi del 2021 gli scali fluviali hanno movimentato globalmente 4,28 milioni di tonnellate di merci, con un rialzo del +7,5% sullo stesso periodo dello scorso anno.







