24 novembre 2021

Con SwissRailvolution la Svizzera punta ancora di più sulla ferrovia

La nuova associazione mira ad un salto di qualità della rete ferroviaria nazionale e di transito

Il prossimo primo dicembre nascerà SwissRailvolution, un'associazione che traguarda la definizione di alcuni progetti ferroviari strategici, primo fra tutti quello relativo alla prosecuzione di AlpTransit verso sud con la realizzazione della tratta veloce Lugano-Chiasso e il congiungimento alla rete italiana (quadruplicamento linee della Brianza, Milano-Tortona e Terzo Valico).

L'iniziativa è stata presentata oggi nell'ambito del convegno “Un Mare di Svizzera” organizzato dall'associazione svizzera dell'autotrasporto ASTAG e giunto a Lugano alla quarta edizione. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato che con il completamento a sud delle linee AlpTransit Lugano si troverebbe a circa mezz'ora di treno da Milano e fra Lugano e Genova il tempo di percorrenza di un treno veloce (con il Terzo Valico completato) scenderà al di sotto di un'ora e mezza.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail