25 novembre 2021

Ordine a Kalmar per 29 straddle carrier destinate al porto di Anversa

Ventinove mezzi sono al terminalista MSC PSA European Terminal e cinque alla PSA Antwerp

La Kalmar del gruppo finlandese Cargotec ha ricevuto un consistente ordine per la fornitura di mezzi portuali destinati al porto di Anversa. L'azienda ha sottoscritto un contratto con le società terminaliste MSC PSA European Terminal (MPET) e PSA Antwerp per la consegna di 34 straddle carrier ibridi nel corso del terzo trimestre del prossimo anno.

Alla MPET, la joint venture 50:50 tra il gruppo portuale PSA di Singapore e la Terminal Investment Limited (TIL) del gruppo armatoriale elvetico Mediterranean Shipping Company (MSC) che gestisce il più grande container terminal d'Europa che movimenta metà del traffico containerizzato del porto belga, sono destinate 29 gru a cavaliere mentre alla PSA Antwerp, che è integralmente controllata da PSA, ne arriveranno cinque.



