25 novembre 2021

Progetto per produrre a bordo delle navi l'idrogeno da usare come combustibile navale

Accordo tra Wärstilä, RINA, Helbio, il Registro Liberiano e un'azienda energetica

Il gruppo finlandese Wärstilä Corporation, che sviluppa sistemi di generazione di energia e sistemi di propulsione navale, la società italiana di classificazione RINA, la Helbio, filiale della svedese Metacon specializzata nei sistemi per la produzione di idrogeno, il Registro Liberiano e un'azienda energetica hanno stretto un accordo con lo scopo di fornire soluzioni per l'impiego dell'idrogeno come combustibile navale ed ottenere quindi una soluzione sostenibile per consentire al trasporto marittimo di rispettare l'obiettivo dell'IMO di ridurre sostanzialmente l'intensità di carbonio dello shipping entro il 2050.

Presentando l'iniziativa, i partner dell'intesa hanno evidenziato che le difficoltà attuali e le considerazioni sui costi per la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio a bordo delle navi dell'idrogeno hanno sinora limitato l'interesse dell'industria dello shipping per l'utilizzo diretto dell'idrogeno come combustibile ad uso marittimo, mentre con la produzione di idrogeno a bordo delle navi utilizzando il gas naturale liquefatto disponibile questa soluzione diventerebbe molto più praticabile e disponibile in tempi assai rapidi.

Il progetto si basa sulla combinazione di GNL e vapore per produrre idrogeno e CO2. L'idrogeno prodotto sarà utilizzato direttamente in miscela con il gas naturale nei motori a combustione interna o nelle celle a combustibile, eliminando così la necessità di stoccare l'idrogeno a bordo delle navi. L'anidride carbonica sarà liquefatta utilizzando il flusso criogenico del GNL, che verrebbe comunque usato come combustibile, e successivamente smaltita a terra.

«I nostri motori a gas - ha spiegato Lars Anderson, direttore Product Management & Sales Support di Wärtsilä Marine Power - sono già in grado di utilizzare miscele di idrogeno e GNL e i nostri futuri sforzi saranno volti a raggiungere il 100% di idrogeno».



