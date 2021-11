26 novembre 2021

L'emiratense AD Ports sigla un accordo per realizzare investimenti nei porti e nella logistica in Turchia

Intesa con il fondo pubblico turco Türkiye Wealth Fund

Il gruppo emiratense Abu Dhabi Ports, il cui network di porti, oltre che negli Emirati Arabi Uniti, è limitato alla Guinea dove opera il Kamsar Container Terminal, ha siglato assieme alla holding Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) un memorandum of understanding con il fondo pubblico turco Türkiye Wealth Fund. L'intesa con ADQ prevede l'avvio di una cooperazione strategica e l'istituzione di un fondo di investimento tecnologico, mentre l'accordo con AD Ports prevede investimenti nei settori dei porti e della logistica.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec