26 novembre 2021

Il porto di Catania sarà rimosso dal network della Maersk

Dal 22 dicembre non verranno effettuati più scali all'approdo siciliano

Dal prossimo 22 dicembre il porto di Catania sarà rimosso dal network di servizi marittimi di linea del gruppo Maersk. Lo scalo portuale siciliano era incluso nella rete del gruppo armatoriale danese attraverso la linea Tyrrhenian con il porto di Genova.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec