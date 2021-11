29 novembre 2021

Navios ordina altre quattro portacontainer da 5.300 teu a Zhoushan Changhong

Verranno prese in consegna nel 2024

La società cinese di cantieristica navale Zhoushan Changhong International Shipyard Co. ha reso noto che mercoledì scorso la greca Navios le ha commissionato la costruzione di due portacontainer da 5.300 teu con opzione per altre due unità dello stesso tipo. Le navi, che saranno lunghe 237,8 metri e larghe 38,8 metri, verranno consegnate nel 2024.

Ad inizio estate Navios aveva già ordinato sei (quattro più due) portacontenitori della stessa capacità alla Zhoushan Changhong che verranno ultimate tra la seconda metà del 2023 e il 2024. Il costo unitario di queste navi è di 61,6 milioni di dollari.







