29 novembre 2021

Proposta in Russia per obbligare terminalisti e compagnie di navigazione a trattare prioritariamente le merci socialmente rilevanti

Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Saveliev

Oggi in Russia il Ministero dei Trasporti ha inviato al governo proposte per emendare la legislazione sui porti, nello specifico l'articolo 31 della norma, al fine di obbligare i terminalisti portuali a movimentare in via prioritaria merci ritenute socialmente importanti. Lo ha annunciato il ministro Vitaly Saveliev quale risposta ai gravi ritardi nella consegna delle merci attraverso i porti alle regioni russe dell'Estremo Oriente causati dalle disfunzioni della supply chain marittima containerizzata.

Il ministro dei Trasporti ha precisato che la proposta di emendamento prevede anche di dotare le amministrazioni portuali di funzioni di monitoraggio sulla posizione delle merci e di obbligare gli operatori ad informarle sull'arrivo e la partenze di queste merci. Inoltre sono previste modifiche al Codice della navigazione mercantile al fine di obbligare le compagnie di navigazione di linea a fornire, su richiesta di organismi della Federazione Russa, capacità di trasporto prioritario per merci socialmente rilevanti.



