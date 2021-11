29 novembre 2021

X-Press Feeders ordina 16 nuove portacontenitori da 1.170 teu

Saranno costruite dai cantieri cinesi New Dayang Shipbuilding e Ningbo Xinle Shipbuilding

La singaporiana X-Press Feeders, common carrier marittimo con una flotta di oltre 90 portacontainer, ha annunciato l'emissione di ordini nei confronti dei cantieri navali cinesi New Dayang Shipbuilding Co. e Ningbo Xinle Shipbuilding Group per 16 nuove navi portacontenitori della capacità di 1.170 teu. Le nuove unità, che saranno prese in consegna tra l'ultimo trimestre del 2023 e la fine del 2024, saranno dotate di motori dual-fuel che potranno essere alimentati con metanolo verde. Gli stabilimenti navalmeccanici cinesi costruiranno otto portacontainer ciascuno.







