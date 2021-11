30 novembre 2021

Nel periodo 2021-2025 il mercato delle spedizioni registrerà un tasso anno di crescita composto del +5,1%

Lo prevede Transport Intelligence

Nella prima metà del 2021 il valore del mercato mondiale delle spedizioni è risultato pari a 195,07 miliardi di euro registrando una crescita del +19,0% sullo stesso periodo dello scorso anno quando il valore si era ridotto notevolmente a causa della pandemia di Covid. Lo ha reso noto la società di ricerca Ti - Transport Intelligence presentando le proprie previsioni sull'evoluzione di questo mercato nei prossimi anni, settore che - secondo l'azienda britannica - nel quinquennio che si concluderà nel 2025 segnerà un tasso anno di crescita composto del +5,1% grazie alla ripresa delle economie e degli scambi commerciali con l'uscita dalla crisi sanitaria.

Ti ha specificato che l'incremento sarà trainato principalmente dall'espansione dei mercati delle spedizioni delle regioni dell'Asia-Pacifico e del Nord America che marcheranno aumenti del Cagr rispettivamente del +6% e del +4,9%. Inoltre, per le sole spedizioni per via aerea è atteso nel quinquennio un tasso anno di crescita composto del +5,6%, mentre le spedizioni marittime marcheranno un rialzo annuo del +4,5%.

Ti ritiene infine che da qui al 2025 la carenza di capacità e i colli di bottiglia della supply chain che hanno caratterizzato il mercato della logistica nel 2021 si dissolveranno sia a seguito di un ritorno della domanda e dei livelli di scambi commerciali alle medie storiche sia a causa della normalizzazione del livello di capacità nei mercati del trasporto aereo e marittimo.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec