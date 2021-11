30 novembre 2021

Antonella Straulino (Fedespedi) è stata nominata segretario generale del CLECAT

È la prima donna a ricoprire tale carica nella storia dell'associazione europea

Antonella Straulino, responsabile delle relazioni internazionali dell'associazione degli spedizionieri italiani Fedespedi, è stata nominata segretario generale del CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), l'associazione europea delle imprese di spedizioni internazionali, dei fornitori di servizi logistici e degli agenti doganali, fondata a Bruxelles nel 1958. Straulino è la prima donna a ricoprire tale carica nella storia dell'associazione europea e succede a Ivan Petrov, neo eletto presidente di FIATA.

Il CLECAT rappresenta presso l'UE gli interessi di oltre 20 federazioni nazionali europee, che raccolgono 19.000 imprese e occupano più di un milione di addetti. Suo compito è quello di tutelare l'attività delle imprese del settore, dialogando con l'Unione Europea e i suoi più alti organi rappresentativi e direttivi, intervenendo nel processo di definizione dei regolamenti. L'obiettivo finale è quello di assicurare al trasporto merci un ambiente sicuro e libero a beneficio del commercio internazionale. Fedespedi è tra i membri fondatori del CLECAT e partecipa attivamente con propri delegati ai lavori dei suoi working bodies.



