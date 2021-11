30 novembre 2021

Terminal San Giorgio ha ordinato una gru mobile Gottwald alla Konecranes

Verrà presa in consegna il prossimo giugno

Terminal San Giorgio (TSG), la società del gruppo Gavio che gestisce un terminal multipurpose nel porto di Genova, ha ordinato una gru portuale mobile Gottwald ESP.8 Mobile Harbor Crane di sesta generazione alla finlandese Konecranes che verrà presa in consegna il prossimo giugno. Il nuovo mezzo sarà affiancato, oltre che agli altri mezzi di movimentazione dell'azienda, alle altre due gru Gottwald di quinta generazione attualmente operate da TSG.

La nuova gru ha un raggio di lavoro di 54 metri e una capacità di sollevamento di 150 tonnellate.



