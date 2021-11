30 novembre 2021

A breve diventeranno operative le prime due banchine della nuova grande area portuale di Tuas a Singapore

A completamento dei lavori, la capacità di traffico dei container delle nuove infrastrutture sarà di 65 milioni di teu

Sono terminati i lavori per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nell'ambito della prima fase di costruzione della nuova grande area portuale di Tuas, a Singapore. La fine dei lavori è stata comunicata oggi dal ministro dei Trasporti di Singapore, S Iswaran, annunciando che a breve il gruppo portuale PSA potrà iniziare ad operare le prime due banchine dell'area, la cui realizzazione è stata decisa nel 2012 e i lavori sono stati avviati nel 2015 ( del 1° ottobre 2012).

Il ministro ha ricordato che la nuova area portuale, che occuperà complessivamente 1.337 ettari, avrà una capacità di traffico containerizzato annua pari a 65 milioni di teu, il 50% in più rispetto all'attuale capacità del porto di Singapore. La sola prima fase dell'area, distribuita su 414 ettari, avrà una capacità annua di 20 milioni di teu.



