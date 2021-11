30 novembre 2021

Nel terzo trimestre il valore del traffico mondiale delle merci ha raggiunto un nuovo record assoluto

Rispetto gli scambi di beni, è più attenuata la crescita del commercio di servizi che risulta al di sotto dei livelli pre-pandemia

Nel terzo trimestre di quest'anno il valore del traffico mondiale delle merci ha raggiunto un nuovo record assoluto essendo stato pari a circa 5,6 bilioni di dollari. Lo ha reso noto la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNTAD) evidenziando che nel corso del 2021 la crescita degli scambi commerciali globali è continuata ad essere rilevante trimestre dopo trimestre, una ripresa che tuttavia, relativamente al solo commercio di servizi, è risultata più attenuata e al di sotto dei livelli del 2019.

Su base annua, nel terzo trimestre del 2021 l'aumento del valore dei commerci mondiali è stato di circa il +24%, significativamente superiore rispetto ai livelli pre-pandemia e con un aumento di circa il +13% rispetto al terzo trimestre del 2019.

Nel terzo trimestre di quest'anno il valore dei commerci di servizi si è attestato a circa 1,5 bilioni di dollari. Nel periodo la crescita congiunturale degli scambi di merci è stata di circa il +0,7%, mentre quella dei servizi è stata di circa il +2,5%. Su base annua, il tasso di crescita tendenziale relativo agli scambi di merci è stato del +22% contro il +6% del commercio di servizi.

L'UNCTAD prevede che nell'intero 2021 il valore complessivo del commercio di beni e servizi aumenterà di circa 5,2 bilioni di dollari rispetto allo scorso anno e di circa 2,8 bilioni rispetto al 2019, pari ad incrementi rispettivamente del +23% e +11% circa. Globalmente nel 2021 il valore degli scambi di merci è previsto attestarsi al livello record di 22 bilioni di dollari, mentre quello del commercio di servizi è previsto pari a circa sei bilioni di dollari, valore lievemente al di sotto del livello pre-pandemia.









