30 novembre 2021

Fatturato dei servizi di trasporti in crescita tendenziale del +21,5% nel terzo trimestre

La variazione congiunturale è stata del +6,4%

L'Istat ha reso noto che nel terzo trimestre di quest'anno l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi di trasporto e magazzinaggio ha registrato una variazione congiunturale del +6,4% sul trimestre precedente e una variazione tendenziale del +21,5% sul terzo trimestre del 2020.

In particolare, il fatturato dei servizi di trasporto terrestre e mediante condotte ha segnato una variazione congiunturale del +0,9% e una variazione tendenziale del +14,9%. Il fatturato dei servizi di trasporto marittimo ha mostrato variazioni rispettivamente del +5,5% e del +24,0%, mentre il fatturato dei servizi di trasporto aereo ha totalizzato variazioni rispettivamente del +2,3% e del +37,4%. Il fatturato dei servizi di magazzinaggio e delle attività di supporto ai trasporto ha registrato una variazione congiunturale del +13,0% e tendenziale del +28,2%, mentre le variazioni del fatturato dei servizi postali e delle attività di corriere risultano rispettivamente del +4,6% e del +12,4%.









